Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) Belediye binası girişinde termal kameralı önlem

Türkiye'de ölümlere neden olan yeni tip korona virüs nedeniyle birçok alanda önlemler alınırken Bağcılar'da belediye binasının girişine termal kamera yerleştirildi.

27.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:59
(Özel) Belediye binası girişinde termal kameralı önlem
Türkiye 'de ölümlere neden olan yeni tip korona virüs nedeniyle birçok alanda önlemler alınırken Bağcılar 'da belediye binasının girişine termal kamera yerleştirildi. Kamera, ateşi 37,5'un üzerinde vatandaşların geçişi sırasında uyarı verirken, vatandaş hemen en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya ülkelerinde etkili olan yeni tip korona virüsün Türkiye'de de ölümlere neden olmasının ardından birçok alanda önlemler alındı. Bu kapsamda korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılırken 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı.

Önlemler kapsamında Bağcılar Belediyesi de ilçede dezenfektan çalışmalarının yanı sıra belediye hizmet binası girişine termal kamera yerleştirerek hem personeli hem de vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı. Belediye binasına girmek isteyen vatandaşların önce ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanırken güvenlik noktasında da maske dağıtılıyor. Binaya giriş sırasında sırasında termal kamera vatandaşların ateşini ölçen termal kamera, 37,5'un üzerine uyarı veriyor. Vatandaşın ateşi olduğunun belirlenmesinin ardından belediye binasındaki ekipler, hastayı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor. Öte yandan belediye binasında görev yapan personeller ise sosyal mesafe kuralına uyarken eldiven ve maske kullanımına da dikkat ediyor.

"Ateşi olan bir vatandaşımız ya da personelimiz yok"

Vatandaşların ve personelin sağlığı için termal kameralı bir önlem aldıklarını dile getiren Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ensar Dağcı, "Termal kamera hem bizim personelimizin hem dışarıdan gelen vatandaşın sağlığıyla ilgili bugün itibariyle uygulamamız başladı. Bu saat itibariyle herhangi ateşi olan bir vatandaşımız ya da personelimiz yok. Tedbir amaçlı kullanıyoruz, 37.5 üzeri ateş olması durumunda arkadaşlarımızı ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmelerini yapacaklar. Dışarıdan gelen misafirlerimiz için el dezenfektesini kullandırıyoruz sonrasında maske veriyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun kullandığı alanlara bilgilendirici uyarı afişlerimizi astık. Dezenfekte çalışmalarımız yoğun şekilde gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel teşekkür ediyoruz, iyi çalışıyorlar"

Termal kameralı önlemin çok yerinde olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Zaten her yer dezenfekte ediliyor. Çok güzel teşekkür ediyoruz, iyi çalışıyorlar. Az çıkacağız evden ve temizliğimize dikkat edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar, Türkiye, Termal, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››(Özel) Belediye binası girişinde termal kameralı önlem - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu Haberler
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Haberler
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:18: Keşan'da 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacak - Haber 13:18: Bigalı fırıncıdan bir ay bedava ekmek - Haber 13:18: Burhaniye Belediyesi personeline 500'er lira motivasyon pirimi verdi - Haber 13:18: Bakan Pekcan, Kovid-19 salgınına karşı "temassız ticaret" çözümünü anlattı Açıklaması - Haber 13:18: Afyonkarahisar'da yerel gazeteler dönüşümlü yayımlanacak - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber