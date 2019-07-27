Haberler» Spor» Haber

(ÖZEL) Beşiktaş - Eibar maçı sonrası Orhan Ak'a tepki

Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan hazırlık maçının ardından siyah beyazlı taraftarlar, takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a tepki gösterdi.

27.07.2019 20:39 (ÖZEL) Beşiktaş - Eibar maçı sonrası Orhan Ak'a tepki
Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan hazırlık maçının ardından siyah beyazlı taraftarlar, takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a tepki gösterdi.
Maçın ardından 15-20 kişilik 'Berlin Çarşı' isimli taraftar grubu, Beşiktaş yedek kulübesinin önüne kadar giderek Orhan Ak aleyhinde protestolarda bulundu. Abdullah Avcı'nın yardımcıları, Orkan Ak'ın etrafında güvenlik seti oluştururken, Futbol A Takım Yöneticisi Ahmet Kavalcı ve kulüp çalışanları ortamı sakinleştirmeye ve taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı.
Protestocu taraftarlar Abdullah Avcı'ya, "Seni seviyoruz ama Orhan Ak'ı istemiyoruz" dedi. Bu esnada Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın yanı sıra diğer teknik ekip ve personel, protestolar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tepki görüntüleri
Kargaşadan detaylar
Orhan Ak ve Abdullah Avcı'dan detaylar
Genel detaylar



Abdullah Avcı, Beşiktaş, Berlin, Eibar, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:26   Eskişehirspor'dan büyük 'forma' kampanyası
00:17   14. Bursa Enduro Motosiklet Festivali
00:00   6. Balkan Spor Oyunları
23:49   Türkiye, EYOF'ta 27 madalya kazandı
23:44   Melisa Ercan, 14 Yaş Avrupa Ferdi Şampiyonası'nda finalde
23:42   İtalya'da Judo Milli Takımı madalyaya doymuyor
23:42   Judo'da Kübranur Esir bronz madalya kazandı