Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Beşiktaş'ta feci kaza kamerada - Haberler

(Özel) Beşiktaş'ta feci kaza kamerada

Beşiktaş'ta cadde üzerinde "U" dönüşü yapan motosikletli kuryeye seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı.

26.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:34 (Özel) Beşiktaş'ta feci kaza kamerada
'ta cadde üzerinde "U" dönüşü yapan motosikletli kuryeye seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, demir dubalara çarpan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz 2 Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli bir kurye, yavaşlayarak "U" dönüşü yapmak istedi. Dönüşü tamamlayarak yoluna devam etmek isteyen motosiklete, arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü demir dubalara çarparak bacağından hafif şekilde yaralandı. Kazanın hemen ardından yerden kalkan genç sürücü, kaldırıma giderek dubalara tutundu. Kazayı duyan vatandaşlar ise koşarak gencin yanına geldi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Sürücülerin dikkatli olmasını istiyoruz"

Kazayı gören Emrah Üstün, "Motosiklet buradan döndü, döndükten sonra başka bir araç arkadan sert bir şekilde vurdu. Burada hemen hemen bu tür kazalar oluyor. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:42   SDT, "1919: Şafak" oyununu sahneleyecek - Haberler
09:37   Cezaevi firarileri yakalandı - Haberler
09:32   Milas'ta 4 ayrı arama kaydı olan cezaevi firarisi yakalandı - Haberler
09:28   Japonya'daki ABD üssünün taşınma planı sekteye uğradı - Haberler
09:26   (Özel) İstanbul'un göbeğinde vatandaşları isyan ettiren ayakkabı hırsızlığı kamerada - Haberler
08:24   Roket sesini duyan İsrail Başbakanı Netanyahu apar topar salonu terk etti - Haberler
03:01   Aracını kontrol etmek için TEM'de duran kurtarıcı şoförüne arkadan gelen TIR çarptı - Haberler
01:09   Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı - Haberler
00:43   Karadeniz 3 gündür yanıyor! Trabzon ve Rize'de yeni orman yangınları çıktı - Haberler
00:25   Çin ordusu, ABD'nin her yerine ulaşabilen denizaltı balistik füzesini test etti - Haberler
26.12.2019 09:55:53