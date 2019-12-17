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(Özel) Beşiktaş'ta otomobille motosikletin çarpışma anı kamerada

Beşiktaş'ta yan yoldan aniden çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı.

17.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:52(Özel) Beşiktaş'ta otomobille motosikletin çarpışma anı kamerada
'ta yan yoldan aniden çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beşiktaş Levent'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızlı ve dikkatsiz bir şekilde yan yoldan çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir otomobilin yan yoldan çıktığı ve seyir halinde olan motosiklet sürücüsüne çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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