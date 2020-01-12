Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Beşiktaş'ta yürekleri ağza getiren kaza kamerada - Haberler

(Özel) Beşiktaş'ta yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Beşiktaş'ta cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yasak yerden "u" dönüşü yapan otomobile çarptı.

12.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:47(Özel) Beşiktaş'ta yürekleri ağza getiren kaza kamerada
'ta cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yasak yerden "u" dönüşü yapan otomobile çarptı. Motosikletlinin aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu o anlar kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 27 Haziran Perşembe günü saat 08.20 sıralarında Beşiktaş Ulus Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yasak yerden "u" dönüşü yapmak istedi. Manevra yapan otomobile o esnada seyir halinde olan motosikletli çarptı.

Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve aracın altına girmekten kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yürekleri ağza getiren kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. - İSTANBUL

Motosiklet, Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:12  Uzmanından uyarı: Fıtığın kendiliğinden iyileşmesini beklemeyin - Haberler
10:09  3 kapkaç olayının 3 zanlısı tutuklandı - Haberler
10:09  Servis otobüsünden 3 bin paket kaçak elektronik sigara çıktı - Haberler
10:07  New York Times'a göre Antakya 2020'de görülmesi gereken yerler listesinde - Haberler
10:03  Kars'ta "Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme Politikaları" Sempozyumu - Haberler
09:21  Günler sonra İranlı General Süleymani'nin ölmeden önce üzerindeki eşyalar ortaya çıktı - Haberler
08:18  Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi - Haberler
07:59  Ruhani, uçak kazasıyla ilgili Ukraynalı meslektaşından özür diledi - Haberler
00:29  Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti - Haberler
00:25  İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Haberler
12.01.2020 10:17:44