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(Özel) Beşiktaş'taki saldırgan kadının ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'taki bir okulda öğretmenlik yapan genç kadına tokatlı saldırı gerçekleştiren saldırgan, adliyeye sevk edildi.

21.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:44(Özel) Beşiktaş'taki saldırgan kadının ifadesi ortaya çıktı
'taki bir okulda öğretmenlik yapan genç kadına tokatlı saldırı gerçekleştiren saldırgan, adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiğini kabul eden ressam Berrak K.'nın ifadesinde, "Alkollüydüm, kafam bozuktu, 2 tokat attım" dediği öğrenildi. Ayrıca kadının birçok yerde saldırgan tavırlar sergilediği ortaya çıktı.

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde geçtiğimiz 12 Kasım'da meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, kaldırımda yürüdüğü esnada bir kadının tokatlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu genç kadının burnu kanarken, saldırgan kadın kendisine tepki gösteren bir erkeğe de saldırıp olay yerinden uzaklaşmıştı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

Polis 4 gün boyunca 250 kamera kaydı inceledi

Olayın ardından Ş.N.E'nin şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Olay gününden bu yana çalışmalarını sürdüren ekipler, şahsı bulabilmek için yaklaşık 250 kamera kaydını inceledi. Saldırgan kadının izini adım adım süren polis, birçok ulaşım aracı değiştirdiğini tespit etti. Ekipler, Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheliyi Büyükçekmece'de yakaladı. Gözaltına alınan kadın, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

"Alkollüydüm, kafam bozuktu 2 tokat attım"

Emniyete götürülen saldırgan kadının kimliğinin ressam Berrak K.(34) olduğu tespit edildi. "Uyuşturucu madde kullanmak" ve "mala zarar vermek" suçlarından emniyette kaydı bulunan kadının, verdiği ilk ifade de olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği ve "Alkollüydüm, kafam bozuktu 2 tokat attım" dediği öğrenildi. Ressamlık yaptığı belirlenen kadının, olay günü Büyükçekmece'den Şişli Nişantaşı'na geldiği burada bir restoran da alkol aldıktan sonra Beşiktaş'a yürüdüğü ve kaldırımda yürüdüğü esnada sinirlenerek kadına saldırdığı tespit edildi.

Birçok yerde saldırgan tavırlar sergilemiş

Beşiktaş polisinin şikayetten 4 gün sonra yakaladığı Berrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırgan kadının daha öncede bir çok yerde taşkınlık çıkartarak vatandaşlarla kavga ettiği ve sürekli olarak saldırgan tavırlar sergilediği ortaya çıktı. - İSTANBUL

Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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