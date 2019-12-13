Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu - Haberler

(Özel) Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu

Beykoz'da haklarında kayıp ilanı olan bir kadın ile erkek, bir evde ölü bulundu.

13.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:39(Özel) Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu
'da haklarında kayıp ilanı olan bir kadın ile erkek, bir evde ölü bulundu. Isınmak için açtıkları tüpten sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beykoz Kaynarca Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, bir evde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleri bulundu. V.D. (64) ile F.Ç.'nin (47) dün gece saatlerinde ısınmak için açtıkları tüpten sızan gaz nedeniyle öldükleri ileri sürüldü. Öte yandan, şahısların haklarında kayıp ilanı olduğu tespit edildi. Polis tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eve girerek cesetlerle karşılaşan mahalle sakini, "Telefonu aradı çocuğum, cevap vermediler. Gece burada bağırdılar cevap vermediler. İçeri bakalım orada olabilirler dediler. Keserle kapıyı zorladık açamadık. Kapıyı açtık girdik, baktık biri koltukta yatmış. Kafası kanlıydı biraz. Bir de kadın vardı yanında. Üstü örtülmüş. Gaz kokusu vardı. İkisi de ölmüştü. Tüp de içeride" dedi. - İSTANBUL

Beykoz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:51 Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'ni anlattı - Haberler
13:47 AK Partililer sosyal medyada Gelecek Partisi için ne dedi? - Haberler
13:46 Ahmet Davotoğlu'nun partisinden diğer partilere emojili mesaj - Haberler
13:39 Kaşla göz arasında dükkanın önündeki tüpleri çaldılar - Haberler
13:38 Ankara'nın en büyük 3 salonundan biri Etimesgut'ta - Haberler
13:25 Banka çalışanı zimmetine 1,5 milyon TL geçirmekten tutuklandı - Haberler
12:42 ABD Senatosu'nun "soykırım" kararına bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi - Haberler
12:36 Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak - Haberler
11:56 Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu listesinde - Haberler
13.12.2019 13:53:24