Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) Beyoğlu'nda aşırı yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yüklü kamyonet, trafikte tehlike saçtı.

05.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:49
(Özel) Beyoğlu'nda aşırı yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yüklü kamyonet, trafikte tehlike saçtı. Kamyonet kasasındaki plastik atıkların yola savrulduğu görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yüklü kamyonet, görenleri şaşkına çevirdi. Yükle birlikte yüksekliği yaklaşık 4 metreyi bulan kamyonet trafikte tehlike saçtı. Kamyonetin kasasından ise zaman zaman plastik parçalar yola savruldu. Sürücü diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde ise bir vatandaş elektrikli kaykay ile seyretti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››(Özel) Beyoğlu'nda aşırı yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu Haberler
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman’da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti Haberler
Batman'da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haberler
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP’den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir Haberler
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:14: Bingöl'de yangın, baraka kullanılamaz hale geldi - Haberler 10:14: Van'da sosyal mesafeye uymayan 6 kişiye para cezası kesildi - Haberler 10:11: Emekli vatandaştan anlamlı bağış - Haberler 10:11: Kars'ta apartı kumar oynatmak için kiraladı - Haberler 10:11: (Özel) İstanbul'da "Kalaşnikoflu" çatışmanın şüphelilerine adli kontrol - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:41: Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi 00:15: Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek - Haberler 23:57: Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı - Haberler