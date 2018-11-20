Beyoğlu'nda Gecekondu Alev Alev Yandı

20 Kasım 2018 Salı 13:30



20 Kasım 2018 Salı 13:30

Beyoğlu'nda sobadan çıkan yangında bir gecekondu alev alev yandı. Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken evde bulunan mutfak tüpü de patladı.Olay, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Balkan Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre ev sahiplerinin söndürmeden işe gittiği sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alev alev yanan gecekondu, kullanılmaz hale gelirken yangın esnasında mutfakta bulunan tüpte patladı. Yangını gören mahalle sakinleri olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapısını baltayla kırarak girdiği gecekonduda yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında büyük oranda maddi hasar meydana geldi.Olayı gören mahalle sakinleri ise yangının sobadan çıktığını iddia etti. Yangın esnasında evde bulunan tüpün patladığını söyleyen vatandaşlar ev sahiplerinin işte olduğunu ifade etti. - İSTANBUL