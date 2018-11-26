Özel Bilim Çocuk Anaokulu Hizmete Girdi

24 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da gerçekleşen açılış törenine Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Ahras Nural, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Fuat Çay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİKTEN SONRA ANAOKULUN SINIFLARI VE BAHÇESİ GEZİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Fuat Çay açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Setenay Adana ve Eda Çay Terzi'nin sahipliğini yaptığı anaokulunun açılışında konuşan Samandağ Kaymakamı Murat Kütük; "Çok güzel, modern bir okul, her ders için ayrı bir sınıf, Samandağ'da da ilk özel anaokulu. Okulun bahçesi çok güzel, çocukların sosyal olarak da rahat edebilecekleri ağaç ve doğa ile iç içe olması çok güzel bir şey.Böyle bir okulu Samandağ'a kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Bugün öğretmenler günü, açılışın yapılması için güzel bir gün. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ebediyete intikal etmiş olan bütün öğretmenlerimizin ve çalışan öğretmenlerimizin hepsinin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenler anne ve babadan sonra elleri öpülen şahsiyetlerdir. Biz hepsine sağlık, başarı, mutluluk diliyoruz.Buradaki arkadaşlarımıza da öncelikle iyi bir eğitim öğretim daha sonra güzel kazançlar diliyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo yaptığı konuşmada; "Okul öncesi, anasınıfı olarak açılmış bir okul. Kendilerini tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ki Samandağ'da olan bir ihtiyacı karşılıyorlar. Her yıl yaklaşık olarak Samandağ'da 2300 – 2400 civarında öğrencimiz 1. Sınıfa dolayısıyla da Anasınıfına başlıyorlar. Dış Mahallelerde Anasınıfına ihtiyacımız yok, bu ihtiyacı karşılayabiliyoruz ancak merkez mahallelerimizde anasınıfı ve anaokulu ihtiyacımız var.Bunu arkadaşlar görmüşler, bununla beraber bizim de yükümüzü hafifletmiş oluyorlar bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Tekrar öğretmenler gününüz kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Fuat Çay ; " Modern ve bahçesi ile de çocukları doğayla buluşturan bir anaokulu olması nedeniyle beni mutlu etti. Zaten Samandağ halkı gençliği hepsi eğitime önem veren insanlardır. Bu okulun açılışı da herhalde Samandağ halkının teşvikiyle olmuştur. Bununla ilgili olarak da bu işe teşebbüs eden gençleri kutluyor, tebrik ediyorum. Cesaretlerinden ve girişimlerinden dolayı da ayrıca tebrik ediyorum. Bugün Öğretmenler Günü olması vesilesiyle anlamlı bir gündü. Bu öğrencilerin doğayla barışık, toplumla barışık, geleceği kucaklayan, bilimle kucaklaşan ama Atatürk'ün izinde çağdaş Türkiye'yi kucaklayacak anlayışta yetişecek çocuklar olduğuna inanıyorum. Öğretmenlerimize de, değerli yöneticilere de güveniyorum. Öğretmenler gününü kutluyorum. Hayırlı olsun" dedi.