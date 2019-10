(Özel) Bir annenin feryadı: "Emine Bulut gibi çocuklarımın önünde ölmek istemiyorum"

Mersin'de, Eylül ayında evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşi tarafından boğazına bıçak dayanarak 6 saat rehin alınan Nurcan A., cezaevinde tutuklu bulunan eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. 11 yaşındaki oğlunun, boynuna sarılarak olay boyunca babasından koruduğu Nurcan A, "Ölümden korkmuyorum ama Emine Bulut gibi çocuklarımın önünde ölmek istemiyorum" dedi.



Mersin'de, Eylül ayının başında, Emine Bulut cinayetine benzer bir olay yaşandı. Kırıkkale'de, 18 Ağustos 2019'da 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Fedai B. tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut olayından farkı, Nurcan A.'nın hala yaşıyor olması.



Yıllarca eşinin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kalan Nurcan A., biri sığınma evi, biri baba evi olmak üzere iki kez eşini terk etti. Ancak, eşi Ali A.'nın her seferinde af dilemesi ve çocuklarını mağdur etmemek için evine dönen Nurcan A. için son nokta, merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesindeki evlerinde, çocuklarının önünde boğazına bıçak dayanarak saatlerce rehin alınması oldu. Şimdi de cezaevindeki eşi tarafından ailesi de dahil ölümle tehdit edilen Anne A., sürekli travma yaşayan çocukları için feryat etti.



Eşi af diledi, sığınma evinden evine döndü, yine şiddet gördü



Biri 11, biri 9 yaşlarında iki erkek çocuk annesi 33 yaşındaki Nurcan A., 15 yıldır evli olduğu Ali A. ile yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Demir kaynakçı olan eşinin son 6 yıldır ara sıra çalıştığını ve ekonomik olarak sürekli zorluklar içinde yaşadıklarını ifade eden Nurcan A., eşinden sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirtti. İki yıl önce yine eşinin darp etmesi üzerine evini terk ederek sığınma evine yerleştiğini anlatan Nurcan A., "Bir süre burada kaldıktan sonra eşim benden af diledi. Bir daha fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamayacağını söyledi. Beni kendi canıyla tehdit etti. Sevdiğini ve bir daha yapmayacağını zannettim. Yuvamın dağılmaması için evime döndüm. Bir süre düzeldiğine inandım ama yeniden darplara ve psikolojik şiddete başladı. Çocuklarımla birlikte 'eşim işsiz, psikolojisi yerinde değil' diye hep idare ettik, her şeye göğüs gerdik" diye konuştu.



Eşinin, 'bunalıyorum, sıkılıyorum, iş yok' diyerek çalışmadığını, evde güvercin ve köpek beslediğini dile getiren Nurcan A., bir kez daha darba maruz kalınca yine evi terk ettiğini ve ailesine sığındığını, büyüklerin araya girmesi ve çocuklarının arzusu üzerine yeniden eve döndüğünü ama durumun değişmediğini kaydetti.



"Çocuklarımın önünde silahı başıma dayadı"



Anne A., rehin alındığı 1 Eylül'deki dehşet anlarını ise şöyle anlattı:



"Olay günü babamlardan eve dönerken, yolda okulların açılacağını ve çocukların okul masraflarının olduğunu, borçlarımızın biriktiğini söyledik ve bir düzene girmesini istedik. Çocuklarımızla çalışmamasından şikayet ettik. Buna sinirlendi ve bizi susturdu. Eve döndüğümüzde de silahını temizlediğini ve her yeri kirlettiğini gördük. 'Neden böyle yapıyorsun' deyince kızıp her şeyi kırmaya başladı ve üzerime yürüdü. Çocuklarımla etrafı toplamaya başlayınca uyumamızı istedi. Biz yatmaya giderken, çocukların önünde silahını başıma dayadı, babamı arayarak küfür ve tehdit etti. Annemle babama, aramızda ufak bir tartışma geçtiğini söyleyerek telefonu kapattım."



"Bıçağı boğazıma dayayıp 6 saat rehin aldı"



Ertesi sabah eşine 'senden ayrılacağım' dediğini, çocuklarının da kendisiyle birlikte gelmek üzere eşyalarını topladığını söyleyen Nurcan A., "Eşim koşarak kapıyı kilitledi ve çocuklarımın topladığı eşyaları kolonya dökerek yaktı. Bunun üzerine ben de çığlık atarak balkona kaçtım. Komşulardan polis çağırmalarını, evimizin yandığını, eşimin bıçak aldığını ve bizi öldüreceğini söyledim. Eşim mutfaktan ekmek bıçağını alarak boğazıma dayadı, vücuduma, kafama darbeler vurarak, saçlarımı yola yola beni rehin aldı. Büyük oğlum boynuma sarıldı ve o şekilde 6 saat rehin kaldık. Boynumda oğlumun kolları, arkamda eşim bıçak boynuma dayalı. Polis geldi, biber gazı sıkıldı" dedi.



"Çocuğum, 'annemi lütfen öldürme' diye babasına sarıldı"



"Bu aşamada, çocuğum babasına sarıldı, 'annemi lütfen öldürme' dedi" diyen Anne A., "Oğlum, polislere de 'babamı vurmayın, ben annemi çıkaracağım' deyince, 6 saat boyunca gaz spreyleri altında rehin kaldık. Ben bu sırada sürekli 'Emine gibi ölmek istemiyorum' diye çığlık attım. Eşim daha sonra beni bırakıp oğlumu rehin alarak evden kaçtı. Bir arkadaşının dükkanında yakalandı. Çocuğum da tedavisi yapılarak bana verildi" ifadelerini kullandı.



"Çocuklarım, 'Anne, çıkınca seni vuracakmış' dediler"



Eşinin olay günün tutuklandığını ve cezaevine konduğunu belirten Nurcan A., can güvenliği olmadığı için güvenlik güçlerinin talebiyle çocuklarıyla birlikte başka bir eve yerleştiğini dile getirdi. Çocuklarını babalarını görmeleri için açık görüşe gönderdiğinde, eşinin, çocukları vasıtasıyla kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini anlatan Anne A., "Çocuklarım, babalarının yanından depresyon geçirir gibi döndüler. Çocuklarım, 'Anne, çıkınca seni vuracakmış, 10 kişinin ölümüne sebep olacakmış, anneni, babanı vuracakmış' dediler. Biz ağlaya ağlaya karakola gidip şikayetçi olduk. Çocuklarım, 'babam katil olacak' düşüncesiyle travmalar yaşıyor" diye konuştu.



"Emine gibi çocuklarımın önünde ölmek istemiyorum"



İlk duruşmanın 23 Ekim Çarşamba günü Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görüleceğini söyleyen Nurcan A., "Ben ölümden korkmuyorum. Ölüm kapımın önünde, belki yarın da ölebilirim. Ama tek isteğim; Emine gibi çocuklarımın önünde ölmek istemiyorum. Çocuklarım boynuma sarılırken, 'Emine gibi annemi öldürme, annesiz yaşayamam, Emine gibi mi öleceksin anne' diyerek kabuslar görüyorlar. Çok başarılı çocuklarım var. Okulda parmakla gösterilen çocuklarım var. Eğer benim başıma herhangi bir şey gelirse lütfen çocuklarıma sahip çıkın. Tek isteğim ve tek arzum bu. Ölümden korkmuyorum ama Emine gibi ölmek de istemiyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA