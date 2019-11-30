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(ÖZEL) Bir kişi otomobilin egzozunu tıkadı, sahibi şaşkına döndü

Silivri'de kimliği belirsiz bir kişi, sitede park halinde olan otomobilin egzozunu sünger parçaları ve eski çoraplarla tıkadı, sabah işe gitmek için aracına binen sahibi ise şaşkına döndü.

30.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:22(ÖZEL) Bir kişi otomobilin egzozunu tıkadı, sahibi şaşkına döndü
'de kimliği belirsiz bir kişi, sitede park halinde olan otomobilin egzozunu sünger parçaları ve eski çoraplarla tıkadı, sabah işe gitmek için aracına binen sahibi ise şaşkına döndü. Şahsın egzozu tıkadığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece 04.00 sıralarında Silivri Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilin egzozunu kimliği belirsiz bir kişi sünger parçaları ve eski çoraplarla tıkadı. işe gitmek için otomobile binen kadın sürücü, aracın çalışmaması üzerine kontrol ettiği sırada gördükleri karşısında şaşkına döndü. Gördüğü manzara karşısında kısa süreli şok yaşayan genç kadın, egzozu tıkayan şahsı bulmak için çevrede bulunan iş yerlerinden güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde şahsın egzozu tıkadığını anlayan genç kadın, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şahsın egzozu tıkadığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Mimarsinan, Silivri, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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