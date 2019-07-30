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Özel bireyler Avşa'yı gezdi

Eskişehir'de faaliyet gösteren Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma, Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği tarafından düzenlenen gezi kapsamında engelli bireyler Avşa Adası'nı gezdi.

30.07.2019 13:13 Özel bireyler Avşa'yı gezdi
Eskişehir'de faaliyet gösteren Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma, Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği tarafından düzenlenen gezi kapsamında engelli bireyler Avşa Adası'nı gezdi.

Otistik, zihinsel ve ortopedik engelli çocuklara yönelik Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adasında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledi. 8 gün süren etkinliklere toplam 50 kişi katıldı. Etkinliklerin yanı sıra daha önce hiç deniz görmeyen özel bireyler, suya girerek denizin keyfini çıkardı. Dernek yönetimi, bu tarz kültürel gezilerinin devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Balıkesir, Eskişehir, Avşa, Yaşam

Kaynak: İHA

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