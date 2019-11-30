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Özel bireyler Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin mutlulukları renkli anların yaşanmasına sahne oldu.

30.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:13Özel bireyler Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti
Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin mutlulukları renkli anların yaşanmasına sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından 153 Çağrı Merkezi binasında ağırlandı. Öğretmenleri eşliğinde 153 Çağrı Merkezi'ni gezen öğrenciler, çağrı merkezi deneyimi yaşadı. Gelen çağrılara cevap veren özel bireyler heyecanlı anlar yaşadı. Vatandaşlarla konuşan sordukları sorulara samimi cevaplar veren özel bireylerin mutluluğu renkli anların yaşanmasına sahne oldu.

Çağrı merkezi gezisinin ardından konferans salonunda tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen 'Tospik'in Hikayesi' adlı çocuk oyunu, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine keyifli anlar yaşattı. Program sonrası, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte yemek yiyen öğrenciler, okullarına döndü. - KOCAELİ

Halkla İlişkiler, Cemil Meriç, Kocaeli, Yaşam

Kaynak: İHA

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