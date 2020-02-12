İstanbul'un bitmeyen metro inşaatları trafiği kilitliyor

İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde kara yoluyla bir yerden bir yere gitmek tek kelimeyle: çile. Bu çilenin üzerine şehirde bitmeyen metro inşaatları nedeniyle kapanan yollar eklenince kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor.

YENİBOSNA'DAKİ KUYRUK GÖRÜNTÜLENDİ

Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattındaki çalışmalar nedeniyle Yenibosna'da Sanayi Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Araç trafiği için önemli bir güzergah olan yolda kilometrelerce oluşan yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

E-5 VE BASIN EKSPRES DE ETKİLENİYOR

E-5 Karayoluna kadar uzanan trafik, Basın Ekspres'in bir bölümünü de etkiledi. Toplu taşıma araçlarının ise metro inşaatının yanındaki kavşağı döner dönmez duraklarında yolcu indirip bindirmeleri trafiği daha da yoğunlaştırdı. Belediye ve özel halk otobüsleri yolcu indirip bindirirken yolun bir şeridini de kapatıyor. Yoğun olan trafik tek şeritten akmaya çalıştığı için daha fazla şişerek E-5 ve Basın Ekspres'e kadar kilometrelerce araç kuyruğu olmasına neden oluyor.