(ÖZEL) Boşnak öğrenciden duygulandıran İstiklal Marşı okuması

Bosna Hersek'te bulunan devlet okullarında eğitim alan Boşnak öğrencilerin Türkçeye ilgisi her geçen gün artarken, Boşnak öğrencinin okuduğu İstiklal Marşı duygulandırdı.



Uzun yıllar güçlü imparatorluklar tarafından yönetilen, farklı kültürlere ve dillere ev sahipliği yapan ve bugün ise üç farklı dil resmi dil olarak kullanan Bosna Hersek'te, gençlerin Türkçeye olan ilgisi her geçen gün artıyor. Türk kurumları tarafından okul öncesi dönemdeki çocuklara da Türkçe eğitiminin verilmesi hedeflenirken ülkede bulunan devlet okullarında en çok tercih edilen ikinci yabancı dil Türkçe oldu. Jablanica kentinde bulunan Osnovna Skola Suljo Cilic, Türkçe dersinin okutulduğu devlet okullarından biri. Haftada 2 saat Türkçe eğitimin verildiği okulda öğrenciler Türkçe ilahiler, şiirler, şarkılar öğreniyor. İstiklal Marşı'nı da ezbere bilen öğrenciler aileleri ile de Türkçe konuşuyor.



"Annem ve babamla evde Türkçe konuşuyoruz"



Türkiye'de 2 sene yaşayan Emina Halebiç de Türkçesini okulda verilen dersler ile pekiştiriyor. Altıncı sınıftan itibaren Türkçe dersi almaya başlayan Emina, anne ve asker olan babasının da Türkçe bildiğini ve evde Türkçe konuşmayı tercih ettiklerini söyledi.



"708 öğrenciden 201'i Türkçe dersi alıyor"



Okul Müdürü Edeni Drozoviç, 708 öğrenciden 201 öğrencinin Türkçe öğrendiğini aktararak, "Okulumuzda 9 ayrı sınıfta dersler yapılıyor. 708 öğrenciden 201'i Türkçe dersi alıyor. Seçmeli zorunlu olarak Almanca ve Türkçe dersi veriliyor" ifadelerini kullandı.



Okula çok sayıda kuruluşun destek verdiğini dile getiren okul müdürü Drozovic, "Ama en önemli husus Yunus Emre Enstitüsünün katkıları ile öğrencilerimiz Türkçe öğreniyor. Öğrencilere her sene kitap hediye ediyor. Kırtasiye işleri hediye ediliyor. Yunus Emre Enstitüsü'ne büyük teşekkür borçluyuz" dedi.



Mostar'da 5 yılda 900 öğrenci Türkçe öğrendi



Mostar Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Koordinatörü Fahri Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsü olarak 5 yıldır Mostar'da eğitimlerin yürütüldüğünü dile getirerek, "Türkçe eğitimi, kültür sanat faaliyetleri ve çeşitli projelerle Mostar Köprüsü'nün hemen yanı başındaki bu tarihi binada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temel çalışma alanımız Türkçe eğitimi. Mostar Yunus Emre Enstitüsü'ndeki binada sertifikalı kurslarında, Bosna Hersek genelinde Ortaokul ve liselerde Tercihim Türkçe projeleri kapsamında binlere öğrenci Türkçe öğreniyor. 2017 yılında başlattığımız okul öncesi Türkçe projesi kapsamında 4-5 yaşında çocuklar Türkçe ile başladılar" diye konuştu.



Beş yıldır devam sürdürülen Türkçe kurslarında 900 öğrencinin Türkçe öğrendiğini kaydeden Yılmaz, "Bu öğrencilerin içerisinde Boşnakların olduğu kadar Hırvatlar ve Sırplar da Türkçeye ilgilerini gösterdiler. Türk kültürünü, tarihini, edebiyatını tanıtıcı faaliyetler yürütüyoruz. Boşnak halkının Türkiye ile yakın ilişkisi var, hem tarihi hem kültürel anlamda. Bu sebeple Boşnak halkının Türkçeye ilgisi var. Birçoğu Türkiye'ye gidip çalışmak istiyor. Bu da bizleri mutlu ediyor" dedi. - MOSTAR

Kaynak: İHA