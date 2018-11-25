Bu Bakkaldaki Ürünlerin Hepsi 1970'dan Kalma

25 Kasım 2018 Pazar 09:38



25 Kasım 2018 Pazar 09:38

Bursalı koleksiyoncu, 40 yıl önce bakkallarda satılan ürünleri toplayıp dükkanında sergiliyor.Koleksiyoncu Aziz Alçiçek, Anadolu'yu gezip kapanan eski dükkanlardaki ürünleri toplayıp bakkal koleksiyonu oluşturdu. 1970-80 yıllarında satılan bakkaliye mallarının birçoğu şimdi antikacı dükkanının raflarını süslüyor. Çocukluğunun ve gençliğinin bakkal dükkanlarını özleyen vatandaşlar, Alçiçek'in antika bakkalını ziyaret ediyor. Bakkal dükkanının raflarında gazoz, çiklet, şampuan, temizlik ürünleri ve o dönem bakkal raflarında ne varsa hepsini bulmak mümkün. Topladığı ürünleri antikacı dükkanında yaptırdığı raflarda teşhir eden Aziz Alçiçek, isteyene bu ürünleri toplu halde satmayı düşünüyor.Koleksiyonun kendisi için çok mühim olduğunu ifade eden Aziz Alçiçek, "Burada 1970, 1980 ve 1990 yıllarında dükkanlarda satılan ürünleri bulmak mümkün. Eski bakkalları özleyen vatandaşlar buraya gelip geziyor. Kendilerini çocukluğundaki bakkal ortamında hissedip özlem gideriyorlar. O dönem bakkallarda satılan ürünlerin çoğu yerli ürünlerdi. Ben biraz da yerli ürün satımına dikkat çekmek istedim. Ben bu koleksiyonu Anadolu'daki kasabaları gezip kapanmış ve içinde eski ürünler bulunan bakkallardaki malları alarak oluşturdum. 40 yıl öncesi bakkallarda ne satılırsa hepsi var. Bu koleksiyonumu tek tek değil de tamamını almak isteyen olursa satarım. Elimdeki koleksiyon çok önemli. Koleksiyonumda sadece 110 çeşit gazoz var" dedi. - BURSA