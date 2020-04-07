Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) Bu da 'Otomatik Dezenfekte Yolu'

Eskişehir'de Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, vatandaşların toplu halde bulundukları ortamların daha güvenli olması için yeni bir proje geliştirilerek 'Otomatik Dezenfekte Yolu' yapıldı.

07.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:31
(Özel) Bu da 'Otomatik Dezenfekte Yolu'
Eskişehir 'de Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, vatandaşların toplu halde bulundukları ortamların daha güvenli olması için yeni bir proje geliştirilerek 'Otomatik Dezenfekte Yolu' yapıldı.

Son günlerde dünyada ve Türkiye 'de görülen ve bir çok can kaybına yol açan Korona virüs Covid-19 ile ilgili vatandaşlar ve yetkililer tüm önlemleri alıyor. Vatandaşların kullandıkları dezenfektanlar, Korona virüse karşı alınan en büyük önlemlerden biri olurken, Eskişehir'de geliştirilen proje ile kapalı alanlar ise daha güvenilir bir hal alacak. Virüsten korunmak amacıyla yapılan 'Otomatik Dezenfekte Yolu', kapalı alanlarda insanların virüse karşı aldığı önlemi daha da arttırıyor. Tamamı yerli olarak üretilen 'Otomatik Dezenfenkte Yolu', bir sensör yardımıyla çalışıyor. Bu alandan geçen insanları algılayan sensör yardımıyla vatandaşların üzerinde dezenfektan sıkılıyor. Böylece vatandaşların virüslerden korunması amaçlanıyor.

"Ürünümüzde kullanılan dezenfektanların bile C belgesi var"

Projenin üreticisi Mustafa Yıldız, sistemin tamamen yerli olduğunu ve insanların üzerilerinde bulunan bütün kötü mikroorganizma ve bakterileri temizlediğini ifade etti. Projeden bahseden Yıldız, "Tamamen otomatik bir sistemdir. Sistemimiz sensör gördüğünde çalışır. Ayrıca dezenfektan dolu bir bidonu komple depoya dökmenize gerek yok. Biz onu dalgıç sistemiyle kendi deposuna aktarabiliyoruz. Alışveriş merkezilerinde, sağlık kurumlarında, belediyelerde ve insanların toplu olarak bulundukları alanlarda kullanılabilecek bir sistem. Süresini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sensör gördükten sonra isterseniz 10 saniye, 20 saniye ya da 1 dakika süresini ayarlayabilirsiniz. Üzerindeki yazılar değişebiliyor. Üretimi tamamen kendimize aittir. Tak çalıştır şeklinde olduğu için fişe takıldıktan sonra hemen çalışır, her hangi bir kurulumu yok. Sadece Korona virüs değil, insanların üzerilerinde bulunan mikroorganizma ve bakterileri başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar yok edebiliyor. Bu sistemle çalışıyor. Ürünümüzdeki tüm malzemeler yerlidir. Ürünümüzde kullanılan dezenfektanların bile CE belgesi var. Sistemin de otomatik dezenfektan yolu olarak CE belgesi mevcuttur" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››(Özel) Bu da 'Otomatik Dezenfekte Yolu' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var

Son Dakika Güncel Haberleri

11:39: Arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü, 'Covid-19' testi yaptırdığı ortaya çıktı - Haber 11:38: Avcılar'da iplik çaldıkları TIR'ın sürücüsünü kaçtıkları araçla böyle sürüklediler - Haber 11:38: Kütahya'da kaçak maske operasyonu: 3 gözaltı - Haber 11:38: Su sayaçları okunmayacak ve su faturaları son ödeme tarihleri uzatılacak - Haber 11:38: KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI DEZENFEKTAN KABİNLERİ İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler