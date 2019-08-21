Haberler» Güncel» Haber

(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir

Bursa'da bir esnaf, aldığı onlarca gelinliği ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıyor.

21.08.2019 09:46 (Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir
Bursa'da bir esnaf, aldığı onlarca gelinliği ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıyor. Askıda gelinlik uygulaması vatandaşlardan da ilgi gördü.

Evden eve taşıma işi yapan Selçuk Gündüz, bir alacağına karşılık müşterisinden 40 tane gelinlik aldı. Bu gelinlikleri iş yerinin önüne asan örnek esnaf,ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtıyor. Durumu iyi olmayan evlenecek genç kızlar ise bu gelinliklerden beğendiklerini alarak düğünde giyiyor. Bu zamana kadar yapılmamış bir yardıma imza atan esnaf, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Elinde 40 tane gelinlik olduğunu, bunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz vermek istediğini ifade eden Selçuk Gündüz, "Bu gelinlikler elime geçti, hepsi yeni, hiç kullanılmamış. Bu gelinlikleri iş yeriminin önüne asarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyorum. İhtiyacı olan gelip beğenip istediğini alabilir. Ekonominin kötü gittiği şu günlerde evlenecek çiftlere böyle yardım etmek istedik" dedi.

Askıda gelinlik uygulaması ilk günden ilgi görürken, ihtiyaç sahibi gelin adayları Selçuk Gündüz'e hayır dua ettiler. - BURSA

Selçuk, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:57   Sultangazi'de taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
09:55   Bu gelinlikler bedava
09:55   "Diyalog yoluyla çözüm umuyorum"
09:54   Çanakkale'de 201 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
09:54   Honduras'ta eski Devlet Başkanı'nın eşi "yolsuzluktan" mahkum oldu
09:53   Olur'da fitness salonu ve cep sineması bulunan kütüphane açıldı
09:52   Hırsızlık için girdiler, ev sahibinin akrabasıyla karşılaştılar