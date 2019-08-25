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(Özel) Bu şehirde alt geçide girenler saatlerce vakit geçiriyor

Bursa'da şehir merkezindeki alt geçitlerden geçen vatandaşlar alışveriş yapma imkanı buluyor.

25.08.2019 11:13 (Özel) Bu şehirde alt geçide girenler saatlerce vakit geçiriyor
Bursa'da şehir merkezindeki alt geçitlerden geçen vatandaşlar alışveriş yapma imkanı buluyor.

Bursa'da alt geçitlerde alışılagelmişin dışında bir uygulama yapılıyor. Şehir merkezindeki alt geçitler, içindeki dükkanlar sayesinde adeta bir AVM'yi andırıyor. Yolun karşısına geçmek için alt geçide giren vatandaşlar kendilerini alışveriş merkezine girmiş gibi hissediyor. İçinde her çeşit ürünün satıldığı dükkanların bulunduğu alt geçide giren vatandaşlar uzun süre alt geçitten çıkamıyor. Bursa'da yaşayanlar bu duruma alışırken, gezmek için şehre gelenler alt geçide girince büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

4 yıldır alt geçitte dükkan işlettiğini ifade eden Tunay Bozkurt, "Buradaki alt geçitten geçen insanlar keyif alıyor. Çünkü burada birçok dükkan var ve insanlar alışveriş yapıyor. Fiyatlar uygun. Her bütçeye göre ürün var" dedi.

Alt geçidi kullanan vatandaşlar ise, "Alt geçitlerin alışveriş merkezi gibi kullanılması çok güzel. Hem alışveriş yapıyoruz, hem de alt geçitler bu sayede bakımlı ve temiz oluyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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