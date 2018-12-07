Özel Bursa Anadolu Hastanesi Okyanus Koleji Öğrencilerini Ağırladı

Özel Anadolu Hastanesi, bünyesinde farklı okullardan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Okyanus Koleji'nden Sağlık Kariyer Grubu öğrencileri hastaneyi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında hastanenin farklı birimlerini gezen öğrenciler, farklı branşlardaki doktorlarla bir araya geldiler.

Son derece keyifli geçen etkinlikte, Sağlık Kariyer Grubu öğrencileri doktorlarla birebir görüşme imkânı buldu. Son olarak hastanenin önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin, yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.

GENÇLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel Bursa Anadolu Hastanesi Acil Servis Doktoru Mehmet Mutlu Yörüger, öğrencileri hastanede ağırladıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Yörüger, gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini ifade ederek, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Öğrenciler bizim geleceğimiz. Geleceğimizin daha aydınlık olması için gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.