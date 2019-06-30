30.06.2019 09:39
Haberler » 3. Sayfa » Haber

(Özel) Bursa'da 6 yaşındaki Sinan'a acı veda

(Özel) Bursa

Bursa'da evinin önünde oynarken aracın ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bursa 'da evinin önünde oynarken aracın ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza Yıldırım 'a bağlı İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Sinan Kozuk, Mustafa Ö'nün kullandığı otomobilin altında kaldı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kozuk'un cenazesi İsabey Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
İsabey , Bursa , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
09:48 Okulun bilgisayarlarını çalan şahıs tutuklandı
09:41 (Özel) Şişli'de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti
09:40 İntihar için cama çıkan genç, yürekleri ağızlara getirdi
09:38 (Özel) Bursa'da 6 yaşındaki Sinan'a acı veda
09:36 Tarihi eser operasyonundaki kaftan fistan çıktı, savcı "kovuşturmaya yer yok" dedi
09:36 Şişli'de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti
09:32 Babalarıyla pikniğe giden abla kardeş boğularak can verdi