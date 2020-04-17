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(Özel) Bursa'da binlerce arının şok eden ölümü...Ölen arılarıyla müdürlüğe geldiler

Bursa'da her bahar olduğu gibi bu yıl da görülen arı ölümleri bal üreticilerini isyan ettirdi.

17.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:17
(Özel) Bursa'da binlerce arının şok eden ölümü...Ölen arılarıyla müdürlüğe geldiler
Bursa 'da her bahar olduğu gibi bu yıl da görülen arı ölümleri bal üreticilerini isyan ettirdi.

Ölen arılarını yanlarına alan Bursalı arıcılar, soluğu Bursa Tarım İl Müdürlüğünde aldı. Yasaklı tarım ilaçları kullanan çiftçiler yüzünden arılarının telef olduğunu belirten arıcılar, bu duruma bir çare bulunmasını bekliyor. Telef olan arılar sebebiyle kovanların önü ölü arılarla doldu. Bir çok kovanı sönen arıcılar isyan etti. Sosyal medyadan organize olan arıcılar, sıkıntılarına acilen çare bulunması için Bursa Tarım İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü.

Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Tarım Gıda Hayvancılık ve Hayvancılık Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Zirai ilaçlardan dolayı Bursa'da çok arı ölümü var. Arıcılar olarak sıkıntımızı anlatmak için il müdürümüzle görüştük. Numuneler alındı. Etkin maddeler tespit edilip bakanlık tarafından yasaklanacağı söylendi.Aynı zamanda çiftçi eğitim toplantılarına ağırlık verileceği bildirildi. Bursa'da arılarda yüzde 40 kayıp var. Arılar yakın zamanda dünyanın en kıymetli varlığı seçildi" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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