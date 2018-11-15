Bursa'da, 'Canlı Torbacı' Yakalandı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:47



15 Kasım 2018 Perşembe 13:47

Bursa'da Narkotik ekipleri canlı bomba yeleğine benzeyen bir yelek içerisinde uyuşturucu satışı yapan bir kişi ve beraberindeki 7 kişiyi gözaltına aldı.Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri canlı bomba yeleğine benzer bir halde yapılan yelek içerisindeki gizli bölmelere satışa hazır çıkılar halinde uyuşturucu madde satışı yapmaya hazırlanan şüpheliyi takibe aldı. Beraberinde 7 kişinin de bulunduğunu tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin ikametlerine yapılan şafak operasyonunda, Y.H., F.D., M.A.H., E.K.T., Ç.Ö., Y.Ö., H.İ.A. ve S.K.' yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise farklı zulalarda, 250 gram metamfetamin, 190 gram esrar, 50 gram Kokain, 50 tablet ectasy hap, 35 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait kartuşlar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan elektrikli ısıtma yapıştırma makinası, paketlenmiş uyuşturucu maddeleri satış yapmak ve gizlemek için özel tasarlanmış yelek ve uyuşturucu maddelerin paketlendiği şeffaf paketler ele geçirildi.Bilgisayar faresinden ve araba anahtarından hassas teraziEkipler yaptıkları incelemelerde bilgisayarlarda kullanılan kablosuz farelerden ve araba anahtarlarından yapılan hassas terazileri de ele geçirdi.Yakalanan 8 şüpheli, Y.H., F.D., M.A.H., E.K.T., Ç.Ö., Y.Ö., H.İ.A. ve S.K. emniyetten geniş güvenlik kapsamı altında çıkartılarak adliyeye sevk edildi. - BURSA