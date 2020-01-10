Haberler » Güncel » (ÖZEL) Bursa'da gencin dikkati faciayı önledi - Haber

(ÖZEL) Bursa'da gencin dikkati faciayı önledi

Bursa'da içerisinde bebek olan ve yola doğru gelen bebek arabasını koşarak kenara çeken genç, muhtemel bir facianın önüne geçti.

10.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:58(ÖZEL) Bursa'da gencin dikkati faciayı önledi
'da içerisinde bebek olan ve yola doğru gelen bebek arabasını koşarak kenara çeken genç, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, 'ye bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla sohbet eden Erman Day, yola bir bebek arabasının geldiğini gördü. Bunun üzerine hemen koşarak yolun karşısına geçen Day, bebek arabasını kenara çekti. Kontrol ettiğinde içerisinde bebek olduğunu gören Day, annesine verdi. Bebeğin ezilmesini önleyen genç takdir topladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu sırada yoldan bir arabanın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Erman Day, "Arkadaşlarla olay günü muhabbet ediyorduk. Yolun işlek olduğu saatlerde karşı taraftan bebek arabasını görünce hemen koştum. Kim olursa aynı şeyi yapardı. İçerisinde bebek olduğunu görmedim. Onu oradan alınca bebek olduğunu fark ettik. Annesini uyardık. Buradan otobüsler, servis araçları, taksiler geçiyor. Sol tarafımdan normalde araç geliyordu. Onu görünce fırladım. Annesi arabayı bırakarak perdeciye girdi. Girerken yanında bebek yoktu" şeklinde konuştu. - BURSA

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10  SİS ALTINDAKİ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber
11:10  Jandarmadan terörün finans kaynağına büyük darbe - Haber
11:10  Mahkeme maaşındaki kesinti icra dosyası için ödenmeyen işçiyi haklı buldu - Haber
11:09  Yüksekova Belediyesi sokak hayvanları için mama bıraktı - Haber
11:09  flaş//2 - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 11:11:32