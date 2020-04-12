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(Özel) Bursa'da sokağa çıkamayan 78 yaşındaki Hasan Amca, penceresine konan güvercinleri besledi

Bursa'da 78 yaşındaki bir vatandaş sokakta yem veremediği güvercinleri evinin camından besledi.

12.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:36
(Özel) Bursa'da sokağa çıkamayan 78 yaşındaki Hasan Amca, penceresine konan güvercinleri besledi
Bursa 'da 78 yaşındaki bir vatandaş sokakta yem veremediği güvercinleri evinin camından besledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Bursa caddeleri, meydanları ve sahillerinde sessizlik sürüyor. Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde yaşayan 78 yaşındaki Hasan Menteş, her gün sahilde yem verdiği güvercinlerin aç kalmaması için evinin pencere kenarına yem bırakıyor. Hasan amcayı gören güvercinler önce evinin altına ardından camın kenarlarına konarak besleniyor.

Uzun süredir güvercinleri beslediğini söyleyen Hasan Menteş, sokağa çıkma yasağı kapsamında evde sıkılmamak adına pencereden hayvanlara yem attığını belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Bursa, Güncel
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