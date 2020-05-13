(Özel) Bursa'nın önemli yeşil alanlarından Botanik Park, kapılarını çocuklara açtı

Bursa'nın önemli yeşil alanlarından biri olan Botanik Park, aylar sonra kapılarını çocuklara açtı.

(Özel) Bursa'nın önemli yeşil alanlarından Botanik Park, kapılarını çocuklara açtı
13.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:43
Bursa'nın önemli yeşil alanlarından biri olan Botanik Park, aylar sonra kapılarını çocuklara açtı.

Bursa'da her yıl bahar ayında dolup taşan Botanik Park, Covid-19 salgınından dolayı kapılarını kapatmıştı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 0-14 yaş çocuklar Bursa'da da parklara, yeşil alanlara akın etti. Botanik Park'ta güneşi ve sıcak havayı gören çocuklar aileleriyle birkaç saatin keyfini çıkarttı. Parkın içinde bulunan küçük göletteki kaz, martı ve kaplumbağaları da besleyen minikler, bisiklete binmeyi de ihmal etmedi. Çocuklar ve aileler saatin 15.00'e yaklaşmasıyla parktan ayrıldı.

Birkaç saat dışarıda olan çocuklar farklı duygular hissettiklerini, evde sıkıldıklarını dile getirdiler. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Bursa, Güncel, Haber

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