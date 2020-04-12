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(Özel) Büyükada sokağa çıkma yasağı ile ıssız ada oldu

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle İstanbul'un caddeleri ve meydanları boş kaldı.

12.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:48
(Özel) Büyükada sokağa çıkma yasağı ile ıssız ada oldu
Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle İstanbul 'un caddeleri ve meydanları boş kaldı. Özellikle hafta sonları adım atacak yer olmayan Büyükada ise adeta ıssız adaya döndü.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasakla beraber İstanbul'un sokakları boş kaldı. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak yerlerinden olan Büyükada'da da sokakların ıssızlığa büründüğü görüldü. Eskiden adım atılacak yer bulunmayan Büyükada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ıssız adaya döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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