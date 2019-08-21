Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Özel) Caddebostan'da milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

Caddebostan'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı.

21.08.2019 15:11 (Özel) Caddebostan'da milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı
Caddebostan'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı.

Anadolu Yakasında bugün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddebostan'da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Değeri milyon lirayı aşan lüks Ferrari, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü. - İSTANBUL

Caddebostan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:29   Samsun Valiliğinden "ceza" açıklaması
16:28   Cezaevi firarisi görüntülü şantajdan gözaltına alındı
16:28   Şırnak'tan acı haber
16:28   Erdek'te tüp alev aldı, yangın çıktı
16:24   Ankara'da sağanak yağış etkili oldu
16:16   Yozgat'ta hasta bebeği taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
16:12   Çin'de nehirde mahsur kalanlar drone yardımıyla kurtarıldı