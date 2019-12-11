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(Özel) Çamlıca Kulesi'nin anten test yayınları yıl sonunda başlıyor

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin, tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin restoran bölümünün iç kesimi görüntülendi.

11.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:30(Özel) Çamlıca Kulesi'nin anten test yayınları yıl sonunda başlıyor
'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin, tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin restoran bölümünün iç kesimi görüntülendi. Restoran bölümündeki çalışmalarda sona yaklaşılırken kule antenin test yayınlarının yıl sonunda başlaması bekleniyor. Öte yandan Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nden manzarası hayran bıraktı.

Çamlıca'da görüntü kirliliğini oluşturacak antenlerin bir noktada toplanması için yapımına başlanan Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin anten test yayınları başlıyor. Test yayınlarının yıl sonunda başlaması öngörülüyor. Öte yandan Kulenin restoran bölümünde mekanik ve elektrik çalışmaları sona erdi. 39. ile 40. katlarda bulunan restoran bölümünün iç kısmı drone ile görüntülendi. Anten bölümü ile 365 metre yüksekliği bulunan kulenin 175. ve 180. metrelerindeki restoranların 2020 yılında tamamlanması bekleniyor. Kulenin iç kısmından ise İstanbul manzarası kendine hayran bıraktı. Metrelerce yüksekten çekilen İstanbul manzarası, seyrine doyum olmayan anlar oluşturdu. - İSTANBUL

İstanbul, Çamlıca, TV, Güncel

Kaynak: İHA

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