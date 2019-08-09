İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) verilerine göre bu yılın mart ayı itibariyle cezaevlerinde bin 334 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların 458'inin durumu ağır.Yakın zamanda, kapatılan Eskişehir Çifteler Cezaevi'nden Ayvalık Cezaevi'ne nakledilmesinin ardından durumu kötüleşen hasta tutuklu Aynur Uyar hayatını kaybetti. Şeker, kalp ve tansiyon hastalıkları bulunan Uyar'ın avukatı 25 Haziran'da yaptığı başvuru üzerine hastanede tetkikleri yapılmış ancak infazın durulmasını gerektiren bir durumu olmadığını karar verilmişti.