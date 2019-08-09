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Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 8: Hasta hükümlü Abdulkadir Aksu

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre bu yılın mart ayı itibariyle cezaevlerinde bin 334 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Hasta tutuklulardan Abdulkadir Aksu, euronews Türkçe’nin ‘Cezaevinden Mektuplar yazı dizisi’ için mektup kaleme aldı.

09.08.2019 08:59 Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 8: Hasta hükümlü Abdulkadir Aksu
İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) verilerine göre bu yılın mart ayı itibariyle cezaevlerinde bin 334 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların 458'inin durumu ağır.

Yakın zamanda, kapatılan Eskişehir Çifteler Cezaevi'nden Ayvalık Cezaevi'ne nakledilmesinin ardından durumu kötüleşen hasta tutuklu Aynur Uyar hayatını kaybetti. Şeker, kalp ve tansiyon hastalıkları bulunan Uyar'ın avukatı 25 Haziran'da yaptığı başvuru üzerine hastanede tetkikleri yapılmış ancak infazın durulmasını gerektiren bir durumu olmadığını karar verilmişti.
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İnsan Hakları Derneği, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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