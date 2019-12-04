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Özel çocuklar 3 Aralık'ta doyasıya eğlendi

Kocaeli'de 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

04.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:07Özel çocuklar 3 Aralık'ta doyasıya eğlendi
'de 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Kocaeli'nin ilçesinde bulunan Atlantis özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü'nde çocukları çeşitli etkinliklerle buluşturdu. Özel Kocaeli Hastanesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar oyun parkurunda doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Çocuklar, yapılan sihirbaz gösterisini de ilgi ile takip etti. Etkinlikler kapsamında özel çocukların ailelerine seminer verildi. Düzenlenen etkinlik sonunda çocuklar çok mutlu olduklarını ifade ederken, aileleri ise oluşturulan farkındalıktan dolayı teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Dünya Engelliler Günü, Başiskele, Kocaeli, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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