Özel çocuklar ata binme heyecanı yaşadı

Özel çocuklar ata binme heyecanı yaşadıBAYBURT - Bayburt 'ta eğitim gören engelli çocuklar düzenlenen etkinlikte cirit atlarına binerek eğlenceli dakikalar geçirdi.Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilere yönelik Genç Osman Atlı Kulübü'nün antrenman sahasında at binme etkinliği düzenlendi.Etkinlikte ilk defa ata binen öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı. Öğretmenleri eşliğinde ata binen öğrencilerin sevinçleri yüzüne yansıdı. Ata binmekten korkan bazı çocuklar ise, düzenlenen etkinlikte bu korkularını yenmeyi başardı. Öğrenci velileri de ata binen çocuklarını heyecanla takip etti.Özel Eğitim Öğretmeni Evrim Kipel, çocukların at binme etkinliğinden çok keyif aldıklarını ve güzel dakikalar geçirdiklerini belirterek, "Çocukların sosyalleşmesi bizim adımıza ve onlar adına önemli bir etkinlik. Okulumuz birçok etkinliğe önem verdiği gibi çocuklarla hayvanların kaynaşmasına da özen gösteriyor. Çocukların çoğu heyecan ve korkuyu burada bir arada yaşadılar. Korkanlar cesaret bulup daha çok eylem gösterebildiler. Çok sevenler daha çok mutlu oldular. Çekinenler oldu ama onlarda burada olmaktan çok mutlu oldular. Bizi burada ağırlayan Gençosman Atlı Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum" dedi.Öğretmenlerden Mert Çetin'de çocukların at çiftliğinde güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Burada özel çocukların, özel gereksinimli bireylerin, at binmesinde ki önemli olay onların duyu bütünleme, kendi varlığını hissetmesi, atın üstündeyken belirli şeylerde kendilerini görmesi açısından önemli. Çocuklar burada eğlendi. Bir canlıyı, atları gördüler. Gayet mutluydular. Korkularını yendiler. Çok mutlu oldular, onlar mutlu olunca bizlerde mutlu oluyoruz" diye konuştu.Özel eğitim Öğretmeni Tayfun Köroğlu ise, "Biz buraya çocuklarımıza hayvan sevgisini daha da aşılamak için geldik. Burada bir çok çocuğumuz ilk defa ata binme heyecanı yaşadı. Bu konuda bizleri kırmayan Genç Osman Atlı Spor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Genç Osman Atlı Spor Kulübü Başkanı Melikşah Narin de çocukları ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyerek, "At binmek çocukların motivasyonunu sağlıyor, hayata bakış açılarını değiştiriyor. Onlara inanılmaz bir elektrik ve mutluluk veriyor. Burada özel çocuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.