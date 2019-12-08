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Özel çocuklar, çorak toprakları yeşertecek

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri, Atalık Tohum Takası Antalya Grubu'yla birlikte sadece doğal tarımda değil aynı zamanda çorak, yanmış, işlenemeyen geniş alanların yeşillendirilmesinde ve ağaçlandırılmasında kullanılan tohum toplarından yaptı.

08.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:10Özel çocuklar, çorak toprakları yeşertecek
Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri, Atalık Tohum Takası Grubu'yla birlikte sadece doğal tarımda değil aynı zamanda çorak, yanmış, işlenemeyen geniş alanların yeşillendirilmesinde ve ağaçlandırılmasında kullanılan tohum toplarından yaptı.

Antalya'da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları uygulayan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de, özel öğrenciler bu hafta çok farklı bir etkinlik için bir araya geldi. Atalık Tohum Takası Antalya Grubu üyeleri, Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarıyla birlikte tohum topları yaptı. Sadece doğal tarımda değil aynı zamanda çorak, yanmış, işlenemeyen geniş alanların yeşillendirilmesinde ve ağaçlandırılmasında kullanılan tohum topları için önce killi bir toprak hazırlandı. Özel öğrenciler, grup üyelerini de yardımlarıyla hazırladıkları toprağa karışık tohumlar serpiştirdi, ardından kompostla karıştırdı. Özel çocuklar karışımı hazırladıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparak tohum toplarına elleriyle yuvarlak şekiller verdi. Atalık Tohum Takası Antalya Grubu üyeleri, özel çocuklarını hazırladığı tohum toplarını kuruması için itinayla toplarken kısa bir süre içinde tohum toplarının uygun yerlere atılacağı ifade edildi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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