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Özel çocuklar engellerini "Yüz Yüze Projesi" ile aştı

Bilecik'te yaklaşık iki yıldır bazı kurumların iş birliğiyle uygulanan proje, engelli öğrencilerin yüzme öğrenmesini sağladı.

26.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:01Özel çocuklar engellerini
Bilecik'te yaklaşık iki yıldır bazı kurumların iş birliğiyle uygulanan proje, engelli öğrencilerin yüzme öğrenmesini sağladı.
Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gençlik ve İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin ortaklığında yürüttüğü "Yüz Yüze" adlı proje ile kentte yaşayan 36 engelli, haftada iki gün havuzda eğitime alındı. Çocuklara havuzda uzman çalışmacılar, üniversite öğrencileri ve yüzme eğiticileri tarafından ders verildi.
Çift yönlü yapılan uygulamalarla, geçen yıldan bu yana özel öğrencilerin fiziksel ve zihinsel anlamda daha başarılı oldukları tespit edildi.
Yüzme havuzunu ziyaret eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yaptığı açıklamada, tüm kurumların "engelsizlik" konusunda bir araya geldiğini söyledi.
Çocukların gelişiminde yüzme sporunun etkili olduğunu belirten Şentürk, "Bilecik'teki çok sayıdaki kurumumuzun imkan ve kabiliyetlerini birleştirerek, uzman personellerle özel eğitime gereksinim duyan 36 çocuğumuz yüzme eğitimi alıyor. Üniversite öğrencilerimizin de bire bir katkılarıyla, çocuklarımızın hareket kabiliyetini artıracağı güzel bir proje hayata geçiriyoruz." dedi.
Ailelere de yüzme kursu devam ettiği esnada destek eğitimi verildiğini aktaran Şentürk, şöyle konuştu:
"Velilerimize de psikologlarımız ve sosyal danışmanlarımız özel destek veriyor. Velilerimiz, çocuklarıyla yüzme havuzuna geliyorlar, burada çocukların hem fiziksel hem de zihinsel kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Onları, daha fazla sosyal hayatın içine katmaya çalışıyoruz."

Güncel

Kaynak: AA

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