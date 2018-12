Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

04 Aralık 2018 Salı 15:54



04 Aralık 2018 Salı 15:54

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Sevgi Varsa Engel Yoktur' programında özel çocukları ağırladı. Beş adet akülü araç, bir adet işitme cihazı, dört adette engelli pusetin hediye edildiği etkinliğe ilgi gösteren özel çocuklar keyifli vakit geçirdi.'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle düzenlenen kutlama programına katılan engelli vatandaşlar ve aileleriyle tek tek ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların görüşleri, toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunları, beklentileri, istekleri ve düşüncelerini dinledi. Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin yer aldığı sinevizyon gösterisinden sonra Malatyalı yerel sanatçı Batuhan Gökbulut da davetlilere müzik ziyafeti yaşattı.Gönüllerinde ki sevgi, yüzlerindeki masumiyetle etkinliğe büyük bir renk katan özel çocukların yer aldıkları özel gösteriler ise büyük bir ilgiyle takip edildi. İnönü Üniversitesi Engellilerde Egzersiz Bölümü öğrencileri ile özel çocukların hazırladıkları gösterilerde renkli anlar yaşandı.Davul zurna eşliğinde halay çekip eğlenen özel çocukların roman dansı sırasındaki marifetleri ve becerileri izleyenleri hayran bıraktırdı. Kendileri için özel ayarlanan sahnede gönüllerince eğlenen özel çocukların lirik dansı sırasında duygusal bir atmosfer yaşandı. Hüzünlü bir şarkı eşliğinde dans eden çocukların yaşadıkları mutluluk duygusal anların yaşanmasına neden oldu.Engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, keyifli vakit geçiren çocukların yüzlerindeki tebessümün her şeye değer olduğunu söyledi.'Gönül Belediyeciliği' esaslı hizmetlerde engelli vatandaşlara yönelik yatırım ve projelere ayrıcalık tanıdıklarını belirten Mehmet Çınar, "Tüm vatandaşlarımıza hitap eden sosyal sorumluluk projelerimizle Yeşilyurt'u marka haline getirdik" dedi.Engelli bireylerin toplumun önemli parçaları olarak gördüklerini hatırlatan Başkan Çınar, "Engelli vatandaşlarımızı toplumun önemli parçası olarak görüyoruz. Cenab-ı Allah'ın bizlere bir hediyesi ve emaneti olan engelli kardeşlerimizin hepsini seviyoruz, kucaklıyoruz, sahip çıkıyoruz. Engelli çocuk ve yetişkinleri, engeli olmayan diğer insanlarla ayrıştırarak değil, birleştiren hizmet felsefesine sahibiz. 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerimizle bütün hemşehrilerimizin kalbine, yüreğine ve gönlüne dokunan sosyal sorumluluk projelerimize ağırlık vermekteyiz. Bu dünyada her birimizin engelli konumuna düşebileceğinin bilinciyle, engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarına destek olmaya özen gösterdik. Gönül gözüyle gören, yüreğiyle seven, vicdanıyla hisseden ve inancıyla hayata umutla bakan bütün engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu.Yeşilyurt Belediyesi tarafından temin edilen beş adet engelli araç ile bir adet işitme cihazı ve dört adet engelli puseti Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından engelli vatandaşlara hediye edildi.Düzenlenen etkinlikten dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan davetlilerden Murat Kaya ile Şehriban Kaya çifti, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın göreve geldiği günden beri engelli vatandaşlara yönelik gösterdiği ilgi, yakınlık ve desteklerin takdire şayan olduğunu dile getirdiler. - MALATYA