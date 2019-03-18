Özel Çocuklar İçin Koşacaklar

Kaynak: İHA

- Özel çocuklar için koşacaklarEDİRNE - Edirne'de, bu yıl 5'incisi koşulacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun teması belli oldu. Engelli bireylere farkındalık oluşturmak için bu yıl maratonun özel sporcular ile start alacağı açıklandı. Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği tarafından, 28 Nisan 2019'da yapılacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, Edirne-Kastanies arasında 5. kez koşulacak. TUYUP Başkanı Önder Akdağ, engelli bireylere farkındalık oluşturmak için bu yıl maratonun özel sporcular ile start alacağını söyledi."Temamız engelli bireyler"Akdağ, basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "Bu yıl farkındalık oluşturmak adına maratonun startını engelli sporcularla vereceğiz. Tabi ki geçmiş yıllarda da maratona engelli sporcular, atletler katılmışlardı. Ancak biz bununla ilgili biraz daha temayı vurgulamak adına bu etkinliğin startını özel çocuklarımızla engelsiz bir şekilde vereceğiz" dedi.Öte yandan, Akdağ bu yıl 5'incisi koşulacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun, Edirne Valiliği resmi faaliyet takvimine de alındığını hatırlattı.