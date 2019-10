Özel çocuklar sahaya çıktı, Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi

Özel çocuklar sahaya çıktı, Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdiTuzla'nın özel çocukları sahaya çıktı, Belediye Başkanıyla futbol maçı yaptıTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Engelsiz bir Tuzla için gayret ediyoruz"Tuzla'da down sendromlu ve otizmli özel çocuklar yeşil sahaya çıktıİSTANBUL - Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon kapsamında down sendromlu, otizmli, hafif zihinsel engelli ve fiziksel engelli özel çocuklar futbol maçı için sahaya çıktı. Çocuklarla futbol oynayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "'Engelsiz bir Tuzla' diyerek başladık. ve engelsiz bir Tuzla olması için de gayret ediyoruz" dedi. Öte yandan çocuklar Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi. Tuzla Belediyesi'nin spor etkinlikleri kapsamında down sendromlu,otizmli, hafif zihinsel engelli ve fiziksel engelli yaklaşık 100 özel çocuk, Tuzla Belediyesi Mercan Halı Saha Tesisleri'nde futbol maçı yaptı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, 'herkes için spor' farkındalığı oluşturuldu."Elimi tutsan engelimi unutsam" pankartıyla asker selamı verdiler'7'den 77'ye engelsiz spor' yazılı tişörtlerle sahaya çıkan çocuklar, "elimi tutsan engelimi unutsam" yazılı pankartla asker selamı verdi. Çocuklar sahada ter dökerken, aileleri de onları yalnız bırakmadı."'Engelsiz bir Tuzla' diyerek başladık"Ay yıldızlı forma giyerek sahaya çıkan ve çocuklarla birlikte futbol oynayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bizim özel çocuklar diye baktığımız ve hep özel olarak da kendileriyle ilgilenmeye çalıştığımız çocuklarımızla 365 gün her türlü organizasyona imza atıyoruz. Organizasyonlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bugün sporun birleştirici, kardeşlik yanını da vurgulayan, özel çocuklarımızın da buna ihtiyacı olduğuna inandığımız bir futbol turnuvası organizasyonundayız. İnşallah ilk vuruşu beraber yapacağız. Kardeşlerimizle, çocuklarımızla birlikte olacağız. Onlar bizim için çok kıymetli. Daha çok sosyal ve kültürel hayata katılmalarını arzu ediyoruz. Tuzla'da 'engelsiz bir Tuzla' diyerek başladık. ve engelsiz bir Tuzla olması için de gayret ediyoruz" dedi.Çocuklar futbol oynayacakları için mutlu olduklarını söyledi. Halil Enes Umut isimli bir çocuk, "Mutluyum, Başkanla ilk defa maç yapacağım. Onu da göreceğim" diye konuştu."Onların elinden tutulması bizim için çok güzel"Velilerden Filiz Kartal ise, "Çok mutluyum, oğlum da çok istiyordu zaten. Onların elinden tutulması bizim için çok güzel bir şey. Sosyalleşmeleri, onların da bu toplumda var edilmeleri çok önemli bence. Ben çok sorun yaşadım oğlumla ilgili. Ama belediyenin ona olan desteği sayesinde oğlum sosyalleşmeye başladı. Bu yüzden çok mutluyum. Şadi Bey'e de belediyemize de çok teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan çocuklar Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi.Maçın sonunda çocuklar Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya el izi desenleriyle hazırladıkları tişörtü hediye etti. Ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.