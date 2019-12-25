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Özel çocuklar "voleybol şenliği"nde buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Özel Çocuklar Voleybol Şenliği", kentteki bazı okullarda eğitim gören özel sporcuları bir araya getirdi.

25.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:50
Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Özel Çocuklar Şenliği", kentteki bazı okullarda eğitim gören özel sporcuları bir araya getirdi.
BTSO Eğitim Vadisi Celal Sönmez Lisesi'nde gerçekleşen şenliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençleri sporla kaynaştırarak geleceğe hazırlamak istediklerini söyledi.
Bu sene 300 binin üzerinde öğrencinin spor etkinliklerine katıldığını anlatan Aktaş, "Bugün bu etkinliklerden en özellerinden birini icra edeceğiz. Birazdan çok iddialı bir maç izleyeceksiniz. A takımımız ile özel çocuklarımız mücadele edecekler." dedi.
Etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Takımı ile özel sporcular voleybol maçı yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in de oynadığı müsabaka renkli anlara sahne oldu.
Karşılaşmanın ardından, etkinliğe katılan sporcular ile protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bursa'daki 12 okuldan özel sporcuların katıldığı şenlik yarın sona erecek.
Özel çocuklar

voleybol, Bursa, Spor

Kaynak: AA


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