Haberler » Güncel » Özel çocuklar yarış pilotu olmanın heyecanını yaşadı - Haber

Özel çocuklar yarış pilotu olmanın heyecanını yaşadı

Kocaeli'de yaşayan 30'a yakın özel öğrenci, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında yarış pilotları ile piste çıktı.

03.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:45Özel çocuklar yarış pilotu olmanın heyecanını yaşadı
'de yaşayan 30'a yakın özel öğrenci, 3 Uluslararası Engelliler Günü kapsamında yarış pilotları ile piste çıktı. Yarış araçlarında pilotların yanına oturan öğrencilerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli'de 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli Gençlik İl Müdürlüğü, Uluslararası Gençlik Merkezi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından farklı bir projeye imza atıldı. Kocaeli'de yaşayan 30'a yakın engelli çocuk, düzenlenen etkinlikle yarış pilotu olmanın heyecanını yaşadı. Körfez Yarış Pisti'ne getirilen çocuklar, kask takıp yarış araçlarına bindi. Pilotların yanına oturan çocuklar, yarış pistinde tur attı. Hızlı bir şekilde ilerleyen yarış aracında büyük heyecan yaşayan öğrencilerin araçtan inerken yaşadıkları mutluluk, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, özel çocuklara madalya takılması ile sona erdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "3 Aralık Uluslarası Engelliler Günü'nden farklı bir etkinlikle onlara destek olalım dedik. Bu kapsamda çocuklarımızla birlikte yarış pistine geldik. Onlara belki de hiç yaşayamayacakları bir deneyimi yaşatmak istedik. Burada onların zihinlerinde kalıcı bir anı bırakacağımızı düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Dünya Engelliler Günü, Türkiye, Kocaeli, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:05 Adana çetin temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın - Haber
18:05 Bilal Erdoğan: "Her geçen sene ülkemizde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz" - Haber
18:04 Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:00 Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:12:16