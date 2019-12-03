Haberler » Yaşam » Özel Çocuklara anlamlı ziyaret - Haber

Özel Çocuklara anlamlı ziyaret

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli Dünya Engelliler günü kapsamında engelliler ile bir araya geldi.

03.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:12Özel Çocuklara anlamlı ziyaret
İl Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli Dünya Engelliler günü kapsamında engelliler ile bir araya geldi.

3 Dünya Engelliler günü kapsamında Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve jandarma personeli Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar ile yakından ilgilenen jandarma personelinin çocuklara çeşitli ikramda bulundular. - KİLİS

Jandarma, Aralık, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:44 Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı - Haber
17:44 Engellilerin kamu kurumlarına atanma kurası ay sonunda yapılacak - Haber
17:44 Konya'ya şehit ateşi düştü - Haber
17:43 Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi - Haber
17:39 Suya yüzde 22, atık suya yüzde 200, katı atık ücretine yüzde 150 zam yapıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Haberler
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.12.2019 17:54:42