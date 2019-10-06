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Özel çocuklara doğru nefes alma eğitimi verildi

Antalya'da, özel çocuklar ve aileleri için doğru nefes alma teknikleri konusunda eğitim programı düzenlendi.

06.10.2019 12:00Özel çocuklara doğru nefes alma eğitimi verildi
Antalya'da, özel çocuklar ve aileleri için doğru nefes alma teknikleri konusunda eğitim programı düzenlendi.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinliğe katılan özel çocuklar, eğitmen Seda Eskioğlu'nun hayvan taklitleriyle anlattığı doğru nefes alma tekniklerini uyguladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskioğlu, engelli bireylerin hayatında doğru nefes almanın iyi bir oksijenlenmeyle beraber iyi bir algı geliştireceğini belirtti.
Doğru nefesi hem engelli bireylere hem de ailelerine öğretmek gerektiğine dikkati çeken Eskioğlu, doğru nefesle sağlanabilecek iyi oksijenlenmenin engelli bireylerin daha pozitif ve daha sağlıklı bir bedene sahip olmalarını sağlayabileceğini kaydetti.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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