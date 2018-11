Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar: "Mavi Balina'nın Acil...

15 Kasım 2018 Perşembe 09:26



Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, gençler arasında hızla yayılan ve dünya çapında çok sayıda gencin intiharıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunun tehlikesine dikkat çekti. Oyunun gençleri hayattan kopardığını belirten Nacar, "Çok yakında bizzat Rusya 'ya gideceğim çünkü bu olay Rusya'dan yayıldı. Bu günden itibaren Mavi Balina'ya savaş açtık, Mavi Balina'nın acil durdurulması lazım" dedi.Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, gençler arasında hızla yayılan ve dünya çapında çok sayıda gencin intiharıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyuna yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye 'de de onlarca genci intihara sürüklediği iddia edilen oyunun tehlikesine dikkat çeken Nacar, aileleri çocuklarını Mavi Balina oyunundan uzak tutmaları konusunda uyardı. Nacar, ilk olarak Rusya'da ortaya çıktığı belirtilen oyun için Rusya'ya giderek görüşmelerde bulunacağını da ifade etti. Sosyal medya üzerinden hızla yayılan Mavi Balina oyununa katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir zamanı kapsayan komutların son aşamasında ise "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor ve bu şekilde dünya genelinde birçok çocuğun yaşamına son verdiği iddia ediliyor."Mavi Balina'ya savaş açtık"Mavi Balina'nın dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkede çocukları etkisi altına aldığını ifade eden Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, "Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Dernek Başkanı olarak bu günden itibaren Mavi Balina'ya savaş açtık. Birden 50'ye kadar aşamaları olan oyun var. 50 oyun 16'ncı oyundan sonra gittikçe daha tehlikeli bir hal alıyor. Çünkü 16'ncı oyundan sonra ilgili korsanlar kişinin bilgisayarındaki tüm kayıtları ele geçiriyor. Yavaş yavaş çocuğu tehdit etmeye başlıyor. Çocuk bunun bir oyun olduğunu düşündüğünden her evreyi yapmak zorunda kalıyor. Anne babaları buradan özellikle uyarmak istiyorum. Çocuklarınızı gerekirse soyacaksınız vücutlarında herhangi bir kesik, yara var mı?" dedi."Çok yakında bizzat Rusya'ya gideceğim"Küçük yaşlardaki çocukların oyun sırasında verilen talimatları yerine getirdiğini ancak oyunun ilerledikçe daha tehlikeli bir hal aldığına dikkat çeken Nacar, "Dünyanın hemen hemen her yerinde bu oyun oynanıyor ve tehlikeli bir hal aldı. Bu konuyla ilgili biz Rusya'da bir dernekle irtibat içindeyiz. Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı olarak çok yakında bizzat Rusya'ya gideceğim. Oradaki dernekle işbirliği içine gireceğiz. Çünkü bu olay Rusya'dan yayıldı halen de dünyanın her yerinde büyük bir tehlike arz ediyor" diye konuştu."Mavi Balina'nın acil durdurulması lazım"Oyunun çocuklardan anne babalarına tokat atması gibi birçok talepte bulunduğunu ve en kısa sürede erişilemez hale gelmesi gerektiğini belirten Nacar, "Mavi Balina'nın acil durdurulması lazım. Bununla ilgili devlet kurumları zaten hareket halinde. Biz dosyalarımızı hazırladık, dernek olarak yapacağımız ilk işlem emniyet, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'a ilgili belgeleri götürmek. Mağdur ailelerle birlikte cumhurbaşkanına çıkacağız, anlatacağız. Ailelerin çocuklarını bu yayınlardan uzak tutması gerektiğini belirten Nacar, "Psikologlar zaten bununla ilgili bir açıklama yapmışlar. Diyorlar ki çocuklarınızdan kopuk ve uzak olursanız Mavi Balina'nın, tehlikeli oyunların tuzağına sokarsınız. Eğer bir çocuk içine kapanıksa anne baba ile konuşmuyor, kendini bilgisayarlara veren bir çocuğun kesinlikle Mavi Balina ile buluşması söz konusu. Anneleri babaları uyarıyorum çocuklarımızla konuşalım. Çocuklarınızı sizden uzaklaştırmayın, kaybederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL