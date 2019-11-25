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(Özel) Çocukların otobüs arkasında ölümüne yolculuğu kamerada

Maltepe'de özel halk otobüsünün arkasına takılara yolculuk eden 4 çocuk yürekleri ağza getirdi.

25.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:42(Özel) Çocukların otobüs arkasında ölümüne yolculuğu kamerada
'de özel halk otobüsünün arkasına takılara yolculuk eden 4 çocuk yürekleri ağza getirdi.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde 4 çocuk bir özel halk otobüsünün arkasına takılarak uzun süre yolculuk yaptı. Canlarını hiçe sayarak otobüsün arkasına takılan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocuklar hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını adeta hiçe saydı. Çocukların yolculuk esnasında otobüsün arkasına tırmanmaya çalıştıkları da fark edildi.

Çocukların otobüs arkasına takılarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 çocuk, özel halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk ediyor. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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