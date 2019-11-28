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Özel çocukların sinema keyfi

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları aileleriyle 'Karlar Ülkesi 2' filmini izledi.

28.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:46Özel çocukların sinema keyfi
Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları aileleriyle 'Karlar Ülkesi 2' filmini izledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin kapılarını yüreğinde engel taşımayan herkese açan yaşam merkezi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, engelli bireylerin gündelik hayat içinde kalmalarını sağlamak amacı taşıyan çalışmalarına devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin çalışmaları kapsamında, özel çocuklar aileleri ile birlikte sinemaya gitti. Çocuklar, özel bir AVM'deki sinemada Erindel'in kapılarını çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, kristoff, Olaf ve Seven'in maceralarını konu eden 'Karlar Ülkesi 2' animasyon filmini izledi. - ANTALYA

Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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