Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

(Özel) Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi.

12.10.2019 08:52(Özel) Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi. Şişhane'de ise patenle araçların arasında seyreden çocuklar kazaya davetiye çıkardı.

Taksim ve Şişhane'de görüntülenen bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi. Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar tehlikeye aldırış etmedi. Şişhane'de ise patenle araçların arasında seyreden çocuklar kazaya davetiye çıkardı. Akan trafikte patenle seyreden çocukların tehlikeli şovu cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Taksim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:35 Terör örgütü sempatizanları, Belçika'da gurbetçilere saldırdı
09:29 Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
09:25 1'i kadın 2 kişi müşteri kılığında böyle hırsızlık yaptı
09:15 Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'lilere gözaltı
09:19 Resulayn bombardıman altında
09:12 (Özel) Beykoz'da darp edilen sağlık personeli dehşet anlarını anlattı
09:16 5 gündür kayıp olan 39 yaşındaki şahıs aranıyor
12.10.2019 09:43:50