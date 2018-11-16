Özel Çocuklarla Bowling Şenliği

Dijital çağın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri her geçen gözler önüne serilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında okul çağındaki çocuklar sporla buluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde sporun tabana yayılması, istisnasız her çocuğun oyun, fiziki etkinlik ve sporla buluşturmayı hedefleyen Okul Sporları Etkinliklerinin en anlamlı parçası 21 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Nilüfer Carrefour Bowling Salonunda yapılacak Özel Çocuklar Bowling Şenliği'ne 17 ilçedeki 18 özel eğitim kurumundan 120 özel öğrenci ve öğretmenleri katılacak. Çocukların yarıştırılmasından ziyade onların sporla dolu bir gün geçirmeleri, birbirleriyle iletişim kurmaları, problem çözme becerileri, baskı altında karar verme, sorumluluk alma, nesne kontrolü ve alan farkındalığı gibi özelliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği etkinlik 10.30 – 13.30 saatlerinde arasında gerçekleştirilecek.