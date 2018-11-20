Özel Çocuklarla Bowling Şenliği

20 Kasım 2018 Salı 14:19



20 Kasım 2018 Salı 14:19

Bu yıl 250 bin öğrenciyi sporla buluşturmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki 18 özel eğitim okulundan 120 öğrenci ve öğretmeni bowling şenliğinde buluşturuyor.Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde sporun tabana yayılmasını hedefleyen Okul Sporları Şenliğinin en anlamlı ayağı 21 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Nilüfer Carrefour Bowling Salonunda yapılacak Özel Çocuklar Bowling Şenliği'ne 17 ilçedeki 18 özel eğitim kurumundan 120 özel öğrenci ve öğretmenleri katılacak. Çocukların yarıştırılmasından ziyade onların sporla dolu bir gün geçirmeleri, birbirleriyle iletişim kurmalarının hedeflendiği faaliyet 10.30-13.30 saatlerinde arasında gerçekleştirilecek. - BURSA