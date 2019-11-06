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(Özel) Çocukluk hayali uğruna mesleğini bıraktı 'pastacı' oldu

Uşak'ta çocukluk hayali olan mesleği gerçekleştirmek için makine teknikerliğini bırakan 2 çocuk annesi kadın 36 yaşında hayalini gerçeğe dönüştürerek ablası ile birlikte pastacı dükkanı açtı.

06.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:52(Özel) Çocukluk hayali uğruna mesleğini bıraktı 'pastacı' oldu
Uşak'ta çocukluk hayali olan mesleği gerçekleştirmek için makine teknikerliğini bırakan 2 çocuk annesi kadın 36 yaşında hayalini gerçeğe dönüştürerek ablası ile birlikte pastacı dükkanı açtı.

Makine teknikerliği mesleğini geride bırakıp ablasıyla beraber hayallerinin peşinden koşan Emine Kadıoğlu (39) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteği ile Uşak'ta pasta dükkanı açtı. 3 yıl önce açtığı işletmesinde 5 kadına istihdam sağlayan Kadıoğlu'nun ürünleri yoğun talep görüyor.

Asıl mesleği makine teknikerliği olan Kadıoğlu evlenip 2 çocuk sahibi olduktan sonra yakın çevresi tarafından çocukluğundan itibaren elinin yatkın olduğu hamur işleri beğenilince girişimcilik kursuna katılarak pasta dükkanı açtı. Kadıoğlu ablasıyla beraber yaklaşık 3 yıldır işlettiği dükkanında 5 kadına da istihdam sağlıyor.

"Kadınların pes etmemeleri gerekiyor"

İşletmesinde hamur işleriyle birlikte çeşitli ürünler de hazırlayan Kadıoğlu, "Yaptıklarımızda katkı maddesi kullanmıyoruz, tamamen evde yapılana göre yapıyoruz. Daha çok Uşak ve çevre ilçelerden yoğun sipariş alıyoruz. Girişimci kadınlara önerim, pes etmemeleri gerekiyor, ayakta kalabilmeleri gerekiyor. Biz dükkanımızı ilk açtığımız sene sabahladığımız zamanlar çok oldu. Emek vermek gerekiyor. Kalpleri her zaman yumuşak bakmalı, biz hep öyle diyoruz" diye konuştu. - UŞAK

Kadıoğlu, Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

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