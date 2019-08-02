Özel denetimde 8 bin kırmızı ışık ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 31 Temmuz'da ülke genelindeki özel denetimde 8 bin 8 kırmızı ışık ihlali yapıldığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sinyalizasyon sistemine uymamaktan kaynaklanan kazaların önlenmesi, kurallara uyma oranının artırılması amacıyla ülke genelinde 31 Temmuz'da eş zamanlı özel denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, 31 bin 357 aracın ve sürücünün kontrol edildiği aktarılan açıklamada, 8 bin 8 kırmızı ışık ihlalinin belirlendiği, 382 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Denetimlerde 19 kişinin sürücü belgesinin alındığı, 13 bin 198 trafik kuralı ihlaline ilişkin işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA